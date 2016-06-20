コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Detrended Price Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Detrendeded Price Oscillator (DPO) は、移動平均と似た性質を持っています。移動平均と同じように、これは価格値によりトレンド方向をフィルタリングします。このインディケータは、水平線としてMAを表示することで、周期性を求め、MAにより価格の値を置き換えます。

計算式は以下の通りです。:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

ただし：N - 移動平均の期間

Detrended Price Oscillator

Vegas Vegas

インディケータ Vegas1時間足で取引すればいいです。別の時間軸なら、あまり意味がありません。

CCI Woodies CCI Woodies

同じサブウィンドウに表される2つの異なる時間軸のCCIインジケータです。

CloseAllBuySell CloseAllBuySell

このスクリプトは、現在チャート内の全ての注文を一括決済します。

StopLossMove StopLossMove

このスクリプトは、損切り（StopLoss）を相場から一定距離（Distance）離れます。