Detrended Price Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ
Detrendeded Price Oscillator (DPO) は、移動平均と似た性質を持っています。移動平均と同じように、これは価格値によりトレンド方向をフィルタリングします。このインディケータは、水平線としてMAを表示することで、周期性を求め、MAにより価格の値を置き換えます。
計算式は以下の通りです。:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
ただし：N - 移動平均の期間
Detrended Price Oscillator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8387
Vegas
インディケータ Vegas1時間足で取引すればいいです。別の時間軸なら、あまり意味がありません。CCI Woodies
同じサブウィンドウに表される2つの異なる時間軸のCCIインジケータです。
CloseAllBuySell
このスクリプトは、現在チャート内の全ての注文を一括決済します。StopLossMove
このスクリプトは、損切り（StopLoss）を相場から一定距離（Distance）離れます。