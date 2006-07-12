Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Detrended Price Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14479
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Detrendeded Price Oscillator (DPO) похож на скользящую среднюю, поскольку он также отфильтровывает направленность (тренд) в значениях цен, что позволяет легче определять цикличность. Индикатор определяет цикличность, изображая скользящую среднюю в виде горизонтальной прямой линии, а затем помещая значения цен вдоль этой линии в соответствии с их отношением к скользящей средней.
Detrended Price Oscillator рассчитывается по формуле:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
где N - период скользящей средней.
Detrended Price Oscillator
CCI Woodies
Два индикатора CCI разных периодов в одном подокне.ASCTrend1sig
Индикатор ASCTrend1sig. Показывает, когда продавать, а когда покупать.
Elliott Wave Oscillator
Индикатор Elliott Wave Oscillator.Hi-Lo
Индикатор Hi-Lo.