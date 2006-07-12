Индикатор Detrendeded Price Oscillator (DPO) похож на скользящую среднюю, поскольку он также отфильтровывает направленность (тренд) в значениях цен, что позволяет легче определять цикличность. Индикатор определяет цикличность, изображая скользящую среднюю в виде горизонтальной прямой линии, а затем помещая значения цен вдоль этой линии в соответствии с их отношением к скользящей средней.

Detrended Price Oscillator рассчитывается по формуле:





DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)



где N - период скользящей средней.

