Detrended Price Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1741
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Der Detrended Price Oscillator wird nach folgender Formel berechnet:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
wobei N die Periode des gleitenden Durchschnitts ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8387
Vegas
Indikator Vegas.CCI Woodies
Zwei CCI indicators mit unterschiedlichen Perioden in dem selben Indikator-Subwindow.
CloseAllBuySell
Dieses Skript schließt alle offenen Positionen im aktuellen Fenster.StopLossMove
Diese Script bewegt den Stop-Loss in einem bestimmten Abstand zum Markt.