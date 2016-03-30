CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Detrended Price Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
DPO.mq4 (1.87 KB) ansehen
        Der Detrended Price Oscillator wird nach folgender Formel berechnet:



          DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)        



    wobei N die Periode des gleitenden Durchschnitts ist.

















    

        
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd. 
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8387

  

  

      

          

