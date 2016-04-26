CodeBaseSecciones
Indicadores

Kuskus Starlight - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Indicador Kuskus Starlight.

Parámetros de entrada:

int   LeftNum1=56;
int   LeftNum2=56;

Kuskus Starlight


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8365

