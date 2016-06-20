無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Kuskus Starlight - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 965
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータKuskus Starlight。
入力パラメータ：
int LeftNum1=56; int LeftNum2=56;
Kuskus Starlight
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8365
