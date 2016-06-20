コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Kuskus Starlight - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
965
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
インディケータKuskus Starlight。

入力パラメータ：

int   LeftNum1=56;
int   LeftNum2=56;

Kuskus Starlight


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8365

