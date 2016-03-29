CodeBaseKategorien
Kuskus Starlight - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator Kuskus Starlight.

Eingabe Parameter:

int   LeftNum1=56;
int   LeftNum2=56;

Kuskus Starlight


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8365

