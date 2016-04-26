Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Aroon Oscillator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 3937
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El oscilador encuentra rápidamente el fin de la tendencia de precio y el comienzo del movimiento lateral del precio en el intervalo horizontal y viceversa. Aroon Oscillator se calcula como la la diferencia entre Aroon Up y Aroon Down. La tendencia alcista fuerte se espera cuando el valor de Aroon Oscillator es más de 40 hasta 100. La tendencia bajista se espera cuando Aroon Oscillator mantiene el valor de -40 a -100.
La regla simple y clara de la toma de decisiones durante el trabajo con Aroon Oscillator es la siguiente: compren cuando el oscilador pasa de la zona negativa a la positiva, vendan en caso contrario.
Aroon Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8363
Este indicador muestra el símbolo actual, Bid/Ask actuales y el swap actual para la posición LONG/SHORT en una ventana especial del terminal, así como spread flotante para otros símbolos... Veamos...WolfWave.
Indicador WolfWave. Algunas partes del código contienen explicaciones.
Indicador GordagoElder.Kuskus Starlight
Indicador Kuskus Starlight. No está de todo claro qué es lo que el autor intentaba hacer con el indicador.