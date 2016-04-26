El oscilador encuentra rápidamente el fin de la tendencia de precio y el comienzo del movimiento lateral del precio en el intervalo horizontal y viceversa. Aroon Oscillator se calcula como la la diferencia entre Aroon Up y Aroon Down. La tendencia alcista fuerte se espera cuando el valor de Aroon Oscillator es más de 40 hasta 100. La tendencia bajista se espera cuando Aroon Oscillator mantiene el valor de -40 a -100.



La regla simple y clara de la toma de decisiones durante el trabajo con Aroon Oscillator es la siguiente: compren cuando el oscilador pasa de la zona negativa a la positiva, vendan en caso contrario.

