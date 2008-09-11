CodeBaseРазделы
Индикаторы

Kuskus Starlight - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Kuskus Starlight.

Входные параметры:

int   LeftNum1=56;
int   LeftNum2=56;

Kuskus Starlight


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8365

