Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Kuskus Starlight - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5922
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Kuskus Starlight.
Входные параметры:
int LeftNum1=56; int LeftNum2=56;
Kuskus Starlight
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8365
Индикатор изменения тика
Показывает в пунктах на сколько изменилась цена с приходом нового тика.Monitor rynku v2
Индикатор показывает в отдельном подконе графика текущий символ, цены Bid/Ask, текущий своп, ожидаемый депозит для длинной/короткой позиции, а также плавающий спред для символа, и оставшееся время до завершения свечи в зависимости от текущего временного интервала... Давайте посмотрим
Kwan
Работа этого индикатора для торговле на форекс в принципе понятна из картинки.Советник e-Regr и индикатор i-Regr
Индикатор и советник, основанные на Канале Регрессии (Regression Channel).