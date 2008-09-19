代码库部分
Kuskus Starlight - MetaTrader 4脚本

指标 Kuskus Starlight。

输入参量:

int   LeftNum1=56;
int   LeftNum2=56;

Kuskus Starlight


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8365

