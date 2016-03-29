und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Aroon Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
Der Oszillator findet schnell den Trend und eine beginnende Seitwärtsbewegung und umgekehrt. Aroon Oscillator berechnet sich aus der Differenz von Aroon Up and Aroon Down. Ein starker Aufwärtstrend ist zu erwarten, wenn sich der Wert des Aroon Oscillator zwischen 40 und 100 bewegt. Ein starker Abwärtstrend ist zu erwarten, wenn sich der Wert des Aroon Oscillator zwischen -40 und -100 bewegt.
Die Entscheidungsregeln des Aroon Oscillator sind einfach und klar: kaufe, wenn der Oszillator die Nulllinie nach oben kreuzt und verkaufe vice versa beim Kreuzen nach unten.
