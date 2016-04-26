CodeBaseSecciones
Indicadores

WolfWave. - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1114
Ranking:
(4)
Publicado:
WolfWave_nen.mq4 (14.96 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador WolfWave. Algunas partes del código contienen explicaciones.

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=3;
extern int ExtBackstep=2;


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8361

