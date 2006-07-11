CodeBaseРазделы
Индикаторы

Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

12739
(13)
Осциллятор быстро обнаруживает прекращение ценового тренда и начало бокового движения цены в горизонтальном интервале и наоборот. Aroon Oscillator вычисляется как разность между Aroon Up и Aroon Down. Сильный растущий тренд ожидается, когда значение Aroon Oscillator свыше 40 до 100. Выраженный падающий тренд можно ожидать, когда Aroon Oscillator сохраняет значение от -40 до -100.

Простое и ясное правило принятия решений при работе с Aroon Oscillator гласит: покупайте, когда осциллятор переходит из отрицательной области в положительную, продавайте, когда наоборот.

Aroon Oscillator


AMA AMA

Адаптивная скользящая средняя.

AltrTrend Signal v2 2 AltrTrend Signal v2 2

Индикатор, подающий сигналы о смене тренда.

ASCTrend1sig V2 ASCTrend1sig V2

ASCTrend1sig

ASCTrend1sig ASCTrend1sig

Индикатор ASCTrend1sig. Показывает, когда продавать, а когда покупать.