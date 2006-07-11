Смотри, как бесплатно скачать роботов
Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
Осциллятор быстро обнаруживает прекращение ценового тренда и начало бокового движения цены в горизонтальном интервале и наоборот. Aroon Oscillator вычисляется как разность между Aroon Up и Aroon Down. Сильный растущий тренд ожидается, когда значение Aroon Oscillator свыше 40 до 100. Выраженный падающий тренд можно ожидать, когда Aroon Oscillator сохраняет значение от -40 до -100.
Простое и ясное правило принятия решений при работе с Aroon Oscillator гласит: покупайте, когда осциллятор переходит из отрицательной области в положительную, продавайте, когда наоборот.
Aroon Oscillator
