O oscilador encontra rapidamente o término da tendência do preço e o início do movimento lateral do preço, no intervalo horizontal e vice-versa. O Aroon Oscillator calcula-se como a diferença entre Aroon Up e Aroon Down. Espera-se uma forte tendência crescente quando o valor Aroon Oscillator se situa entre 40 e 100. É possível esperar uma tendência descendente quando Aroon Oscillator conserva um valor entre -40 e -100.



Uma regra simples e clara para tomar decisões ao trabalhar com o Aroon Oscilador: compre quando o oscilador passa do território negativo para o positivo, venda quando seja o contrário.

