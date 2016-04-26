CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Monitor rynku - indicador para MetaTrader 4

Piotr | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
965
Ranking:
(6)
Publicado:
spread_swap.mq4 (4.93 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Monitor rynku muestra la siguiente información en una ventana especial del terminal:

- símbolo seleccionado,

- swap actual para la posición LONG/SHORT,

- spread actual,

- relación actual Bid/Ask.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8362

WolfWave. WolfWave.

Indicador WolfWave. Algunas partes del código contienen explicaciones.

SteelBlue SteelBlue

Indicador WolfWave. Este indicador se basa en ZigZag.

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

El oscilador encuentra rápidamente el fin de la tendencia de precio y el comienzo del movimiento lateral del precio en el intervalo horizontal y viceversa.

GordagoElder GordagoElder

Indicador GordagoElder.