Monitor rynku - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 965
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador Monitor rynku muestra la siguiente información en una ventana especial del terminal:
- símbolo seleccionado,
- swap actual para la posición LONG/SHORT,
- spread actual,
- relación actual Bid/Ask.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8362
