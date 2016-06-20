Aroon Oscillator

このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。Aroon UpとAroon Downの差として計算されます。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。オシレータの値が-40から-100の範囲で変動することは、強い下降トレンドを意味します。



Aroon Oscillatorの使い方は明らかに簡単ですね。オシレータがマイナスからプラスに流れるタイミングで買い、オシレータがプラスからマイナスに流れるタイミングで売りを行います。

