Beginner Alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1568
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador BeginnerAlert.
Este indicador muestra los extremos de la tendencia (máximo y mínimo) que pueden utilizarse como puntos de soporte y resistencia para ayudar a determinar el canal de la tendencia actual.
Este simple indicador utiliza un período determinado para encontrar ahí el mínimo y el máximo marcándolos con los puntos.
El código incluye una explicación muy detallada.
extern bool SoundON=true; extern int AllBars=0;//Para cuántas barras calcular. 0 - para todas. extern int Otstup=30;//Indentación. extern double Per=9;//Período.
Beginner Alert
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8359
