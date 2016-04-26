CodeBaseSecciones
Beginner Alert - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Actualizado:
Indicador BeginnerAlert.

Este indicador muestra los extremos de la tendencia (máximo y mínimo) que pueden utilizarse como puntos de soporte y resistencia para ayudar a determinar el canal de la tendencia actual.

Este simple indicador utiliza un período determinado para encontrar ahí el mínimo y el máximo marcándolos con los puntos.

El código incluye una explicación muy detallada.

extern bool SoundON=true;
extern int     AllBars=0;//Para cuántas barras calcular. 0 - para todas.
extern int     Otstup=30;//Indentación.
extern double  Per=9;//Período.


Beginner Alert

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8359

