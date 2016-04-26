Beginner Alert

Indicador BeginnerAlert.



Este indicador muestra los extremos de la tendencia (máximo y mínimo) que pueden utilizarse como puntos de soporte y resistencia para ayudar a determinar el canal de la tendencia actual.



Este simple indicador utiliza un período determinado para encontrar ahí el mínimo y el máximo marcándolos con los puntos.

El código incluye una explicación muy detallada.

extern bool SoundON= true ; extern int AllBars= 0 ; extern int Otstup= 30 ; extern double Per= 9 ;





