ポケットに対して
インディケータ

Beginner Alert - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータBeginnerAlert。

BeginnerAlertは、サポート/レジスタンスポイントとして使用できるトレンドの極値（最高値と最小値）を表します。

この簡単なインディケータは、指定された期間内に最高値と最小値を判断し、点でマークします。

詳細はソースコードをご覧ください。

extern bool SoundON=true;
extern int     AllBars=0;//計算で使用される足の本数0 - 全足
extern int     Otstup=30;//インデント
extern double  Per=9;//期間


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8359

