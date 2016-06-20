無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Beginner Alert - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2062
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータBeginnerAlert。
BeginnerAlertは、サポート/レジスタンスポイントとして使用できるトレンドの極値（最高値と最小値）を表します。
この簡単なインディケータは、指定された期間内に最高値と最小値を判断し、点でマークします。
詳細はソースコードをご覧ください。
extern bool SoundON=true; extern int AllBars=0;//計算で使用される足の本数0 - 全足 extern int Otstup=30;//インデント extern double Per=9;//期間
Beginner Alert
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8359
ObjectSquare
長方形、三角、楕円の3つの図形の面積を計算する関数です。AMA
適応型移動平均です。