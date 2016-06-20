インディケータBeginnerAlert。



BeginnerAlertは、サポート/レジスタンスポイントとして使用できるトレンドの極値（最高値と最小値）を表します。



この簡単なインディケータは、指定された期間内に最高値と最小値を判断し、点でマークします。

詳細はソースコードをご覧ください。

extern bool SoundON= true ; extern int AllBars= 0 ; extern int Otstup= 30 ; extern double Per= 9 ;





Beginner Alert

