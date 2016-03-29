Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Beginner Alert - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1155
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator BeginnerAlert. Der Code enthält eine sehr detaillierte Beschreibung.
extern bool SoundON=true; extern int AllBars=0;//How many bars to count for. 0 - for all. extern int Otstup=30;//Indentation. extern double Per=9;//Period.
Beginner Alert
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8359
ObjectSquare
Eine Funktion zur Berechnung der Fläche von drei Objekte: Rechteck, Ellipse oder Dreieck.AMA
Adaptive Moving Average
SteelBlue
Indikator WolfWave. Seine Basis ist der ZigZag.Monitor rynku
Der Indikator zeigt im eigenen Chartfenster die aktuellen Bid/Ask Preise, die geltenden SWAPs für Long/Short-Positionen und den aktuellen Spread des angegebenen Symbols... Mal sehen... Der Indikator