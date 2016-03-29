CodeBaseKategorien
Indikatoren

Beginner Alert - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator BeginnerAlert. Der Code enthält eine sehr detaillierte Beschreibung.

extern bool SoundON=true;
extern int     AllBars=0;//How many bars to count for. 0 - for all.
extern int     Otstup=30;//Indentation.
extern double  Per=9;//Period.


Beginner Alert

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8359

