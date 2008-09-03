Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Beginner Alert - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10930
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BeginnerAlert.
Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и
минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и
сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда.
Это простой индикатор, который использует определенный период, чтобы найти на нем минимум и максимум и пометить их точками.
В коде сопровождается глубочайшее обьяснение.
extern bool SoundON=true; extern int AllBars=0;//Для скольки баров считать. 0 - для всех. extern int Otstup=30;//Отступ. extern double Per=9;//Период.
Beginner Alert
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8359