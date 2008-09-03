CodeBaseРазделы
Индикаторы

Beginner Alert - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор BeginnerAlert.

Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда.

Это простой индикатор, который использует определенный период, чтобы найти на нем минимум и максимум и пометить их точками.

В коде сопровождается глубочайшее обьяснение.

extern bool SoundON=true;
extern int     AllBars=0;//Для скольки баров считать. 0 - для всех.
extern int     Otstup=30;//Отступ.
extern double  Per=9;//Период.


Beginner Alert

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8359

