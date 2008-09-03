Beginner Alert

Индикатор BeginnerAlert.



Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда.



Это простой индикатор, который использует определенный период, чтобы найти на нем минимум и максимум и пометить их точками.

В коде сопровождается глубочайшее обьяснение.

extern bool SoundON = true ; extern int AllBars = 0 ; //Для скольки баров считать. 0 - для всех. extern int Otstup = 30 ; //Отступ. extern double Per = 9 ; //Период.





