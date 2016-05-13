Beginner Alert

Indicador BeginnerAlert.



Esse indicador mostra os extremos da tendência (máximo e mínimo), que podem ser utilizados como pontos de apoio e resistência, para ajudar a definir o canal da tendência atual.



Este é um indicador simples que usa um período definido para encontrar nele mínimos e máximos e marcá-los com pontos.

No código aparece um explicação profunda.

extern bool SoundON= true ; extern int AllBars= 0 ; extern int Otstup= 30 ; extern double Per= 9 ;





