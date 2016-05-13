Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Beginner Alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1218
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador BeginnerAlert.
Esse indicador mostra os extremos da tendência (máximo e mínimo), que podem ser utilizados como pontos de apoio e resistência, para ajudar a definir o canal da tendência atual.
Este é um indicador simples que usa um período definido para encontrar nele mínimos e máximos e marcá-los com pontos.
No código aparece um explicação profunda.
extern bool SoundON=true; extern int AllBars=0;//quantas barras levar em conta. 0 - para tudos. extern int Otstup=30;//Otstup. extern double Per=9;//período.
Beginner Alert
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8359
ObjectSquare
A função para calcular a área de três objetos: retângulo, elipse ou triângulo.AMA
Média móvel adaptável.