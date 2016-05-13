CodeBaseSeções
Indicadores

Beginner Alert - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Indicador BeginnerAlert.

Esse indicador mostra os extremos da tendência (máximo e mínimo), que podem ser utilizados como pontos de apoio e resistência, para ajudar a definir o canal da tendência atual.

Este é um indicador simples que usa um período definido para encontrar nele mínimos e máximos e marcá-los com pontos.

No código aparece um explicação profunda.

extern bool SoundON=true;
extern int     AllBars=0;//quantas barras levar em conta. 0 - para tudos.
extern int     Otstup=30;//Otstup.
extern double  Per=9;//período.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8359

