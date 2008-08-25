Смотри, как бесплатно скачать роботов
20_Pips - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
- Этот советник использует следующие правила на покупку:
1. Быстрая МА должна быть выше медленной
2. Входим когда закрытие меньше открытия, выставляем ТР=20 пипсам стоп лосс не выставляем
Выход:
Выходим лобо по ТР либо выставляем стоп лосс по минимуму предыдущего бара минус 10 пипсов, как только минимум предыдущего бара будет менее нижней линии Price Channel.
- В этом советнике используются элементы Мартингейла - после убыточной позиции шансов, что будет подряд вторая убыточная очень мало, поэтому следующую сделку производим с гораздо большим лотом.
- Правила на продажу зеркальны покупке.
Сразу хочу сказать, что это не готовый робот для торговли. Он нужен просто для отработки идеи торговли.
- Советник работает на дневных графиках по ценам открытия, при тестировании достаточно оптимизировать Period_PCh, множитель если установить на 1 то система будер работать без Мартингейла, величину ТР можно не менять 20 пипсов оптимально для большинства пар.
Жду ваших замечаний, коментарий, советов, критики.
Trend RDS
Данный советник определяет тренд в заданное время и открывает позицию в противоложную сторонуСоветник Volatility Quality
Этот советник основан на индикаторе Volatility Quality Index, созданном raff1410.
CloseOrd.mq4
Удаляет отложенный ордер или закрывает открытый ордер, по выбору - нужно мышкой перетащить скрипт к ордеру. Скрипт выберет ближайший и закроет его или удалит.T3 Bands
Indicator T3 Bands.