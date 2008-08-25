CodeBaseРазделы
Советники

20_Pips - эксперт для MetaTrader 4

Viktor Fateev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6069
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

  • Этот советник использует следующие правила на покупку:
    1. Быстрая МА должна быть выше медленной
    2. Входим когда закрытие меньше открытия, выставляем ТР=20 пипсам стоп лосс не выставляем
    Выход:
    Выходим лобо по ТР либо выставляем стоп лосс по минимуму предыдущего бара минус 10 пипсов, как только минимум предыдущего бара будет менее нижней линии Price Channel.
  • В этом советнике используются элементы Мартингейла - после убыточной позиции шансов, что будет подряд вторая убыточная очень мало, поэтому следующую сделку производим с гораздо большим лотом.
  • Правила на продажу зеркальны покупке.
    Сразу хочу сказать, что это не готовый робот для торговли. Он нужен просто для отработки идеи торговли.
  • Советник работает на дневных графиках по ценам открытия, при тестировании достаточно оптимизировать Period_PCh, множитель если установить на 1 то система будер работать без Мартингейла, величину ТР можно не менять 20 пипсов оптимально для большинства пар. 
    Жду ваших замечаний, коментарий, советов, критики.

