Данный советник определяет тренд в заданное время и открывает позицию в противоложную сторону

Удаляет отложенный ордер или закрывает открытый ордер, по выбору - нужно мышкой перетащить скрипт к ордеру. Скрипт выберет ближайший и закроет его или удалит.

Indicator T3 Bands.