Expert Advisors

20_Pips - Experte für den MetaTrader 4

Viktor Fateev
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Beschreibung:

  • Der EA verwendet folgende Regeln für das Kaufen:
    1. Der schnelle MA muss unter dem langsamen sein.
    2. Wir kaufen, wenn der Schlusskurs unter den Open-Preis ist, setzen Sie TP=20 pips und keinen StopLoss.
    Exit:
    Wir schließen entweder durch TP oder durch ein StopLoss das beim Minimum der vorherigen Bar minus 10 Pips platziert wurde, nachdem das Minimum der vorherigen Bar kleiner wurde als die niedrigere Preiskanallinie.
  • Die Matringale-Elemente werden in dieser Strategie verwendet - es öffnet eine kleine Chance, dass die zweite, verlustbringende Position nach der ersten erscheint, dann wird die nächste Position mit einer viel größeren Lotzahl durchgeführt.
  • Die Regeln für den Verkauf sind denen für Kauf entgegengesetzt.
    Ich möchte noch sagen, der EA ist noch nicht fertig gestellt. Er dient lediglich dem Ausprobieren von Handelsideen.
  • Der EA arbeitet mit dem Eröffnungskursen eines Tagescharts. Es genügt nur Period_Pch während des Testens zu Optimieren, wenn der Multiplikator auf 1 gesetzt wurde, arbeitet das System ohne Martingale. Es ist nicht notwendig TP zu ändern, die 20 Pips sind optimal für die Mehrzahl der Symbole.
    Ich erwarte Ihre Anmerkungen, Kommentare und Kritik.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8326

