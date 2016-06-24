無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
20_Pips - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1580
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細:
- 買い取引参考:
1. 早いМАが遅いMAより上にならば
2. 終値が始値より低くなるタイミングでエントリーします。ТРに20を指定し、SLを設定しません。
エグジット:
利確ラインで決済します。または、損切りに1本前の足より10Pips低い値を指定して損切りラインで決済します。
- このEAでは、マーチンゲールの要素が使用されます。負けの後に再び負けが行く可能性が低いので、緊張せず次の取引のロット数を増やすことができます。
- 買い取引参考は逆方向に同じです。
まず言いたいことは、これはリアル口座で取引のための売買ロボットではありません。ただ、ストラテジーのアイデアをよく分析するために開発されました。
- 「始値」モデルを使って日足で取引します。バックテスト中に、Period_PCh引数だけを最適化するのは十分です。ТРに20を指定して、変更しないほうがいいです。どんな通貨ペアでも最適なTPですね。
意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8326
3LineBreak
このインディケータは、ブル優勢のローソク足を青くハイライトし、ベア優勢のローソク足を赤でハイライトします。ATR Value Indicator
Displaying ATR (Average True Range) value in pips or points with option for setting multiplier.
AutoFibo
Indicator that automatically draws Fibo Retracement.Close Master
EA that can delete pending orders, close open orders and close terminal at certain time.