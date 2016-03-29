代码库部分
EA

20_Pips - MetaTrader 4EA

Viktor Fateev
描述:

  • 本EA使用以下原则来买入:
    1. 快速移动平均(MA)必须高于慢速.
    2. 我们在收盘价低于开盘价时进入市场, 设置20点获利, 不设止损.
    退出:
    我们根据获利退出, 或者一旦前一柱的最小值小于价格通道线的低点时, 把止损放到前一柱最小值减10个点.
  • 在我们的策略中使用了马丁格尔的元素 - 第一个仓位亏损, 而第二个仓位继续亏损的机会比较小, 所以后一个交易执行的手数会大一些.
  • 卖出的原则与买入相反.
    我想马上说的是, 它还不是一个准备好的交易机器人. 这只是用于练习交易思路的.
  • 本EA交易根据开盘价在每日图表上做交易. 在测试中只需要优化Period_Pch就够了, 如果倍数(multiplier)设为1, 系统就不使用马丁格尔策略. 没有必要改变TP, 20个点(pips)对大多数交易品种都是合适的数值.
    我在等候您的反馈, 注解, 建议和批评.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8326

