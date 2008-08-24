Ставь лайки и следи за новостями
Trend RDS - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4403
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Трейдер может установить время, в течение которого советник проанализирует три предыдущих бара до этого времени, и определить, восходящий это тренд или нисходящий. В итоге он откроет позицию в противоположном направлении или же будет следовать тренду (если развернут).
Может быть использован для новостей.
Рекомендации :
Примеры:
Сначала протестируйте на демо-счете.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
|Баров в истории
|1823
|Смоделировано тиков
|95595
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|121486.00
|Общая прибыль
|151486.00
|Общий убыток
|-30000.00
|Прибыльность
|5.05
|Матожидание выигрыша
|13498.44
|Абсолютная просадка
|400.00
|Максимальная просадка (%)
|33357.00 (25.00%)
|Относительная просадка
|33.60% (8400.00)
|Всего сделок
|9
|Короткие позиции (% выигравших)
|6 (50.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|3 (33.33%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|4 (44.44%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|5 (55.56%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|117886.00
|убыточная сделка
|-6000.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|37871.50
|убыточная сделка
|-6000.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|2 (117886.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-12000.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|117886.00 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-12000.00 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|1
|непрерывный проигрыш
|2
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8322
