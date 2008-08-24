CodeBaseРазделы
Trend RDS - эксперт для MetaTrader 4

bobby | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4403
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Трейдер может установить время, в течение которого советник проанализирует три предыдущих бара до этого времени, и определить, восходящий это тренд или нисходящий. В итоге он откроет позицию в противоположном направлении или же будет следовать тренду (если развернут).

Может быть использован для новостей.

Рисунки:




Примеры:



Рекомендации :


Сначала протестируйте на демо-счете.


Strategy Tester Report
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";

Баров в истории
1823Смоделировано тиков
95595Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит
10000.00



Чистая прибыль
121486.00Общая прибыль
151486.00Общий убыток
-30000.00
Прибыльность5.05Матожидание выигрыша13498.44

Абсолютная просадка
400.00Максимальная просадка (%)33357.00 (25.00%)Относительная просадка
33.60% (8400.00)

Всего сделок
9Короткие позиции (% выигравших)6 (50.00%)Длинные позиции (% выигравших)3 (33.33%)

Прибыльные сделки (% от всех) 4 (44.44%)Убыточные сделки (% от всех) 5 (55.56%)
Самая большая
прибыльная сделка117886.00убыточная сделка-6000.00
Средняяприбыльная сделка37871.50убыточная сделка-6000.00
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)2 (117886.00)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-12000.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)117886.00 (2)непрерывный убыток (число проигрышей)-12000.00 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8322

