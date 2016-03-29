und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Händler bestimmt eine Zeit; der Experte wird 3 Bars vor dieser Zeit analysieren und wird daraus folgern, ob es ein Aufwärts- oder Abwärtstrend ist. Schließlich wird es eine Gegenposition öffnen oder (im Umkehrfall) mit dem Trend handeln.
Er kann im Falle von Nachrichten verwendet werden.
Beispiele:
Empfehlungen:
Immer erst auf einem Demo testen.
|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minutes (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
|Modelle
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
|Balken im Test
|1823
|Ticks modelliert
|95595
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|121486.00
|Brutto Profit
|151486.00
|Brutto Verlust
|-30000.00
|Profit Faktor
|5.05
|Erwartetes Ergebnis
|13498.44
|Absoluter Drawdown
|400.00
|Maximaler Drawdown (%)
|33357.00 (25.00%)
|Relativer Drawdown
|33.60% (8400.00)
|Trades gesamt
|9
|Short Positionen (gewonnen %)
|6 (50.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|3 (33.33%)
|Profit Trades (% gesamtl)
|4 (44.44%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|5 (55.56%)
|Höchster
|Profit Trade
|117886.00
|Verlust Trades
|-6000.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|37871.50
|Verlust Trades
|-6000.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|2 (117886.00)
|aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)
|2 (-12000.00)
|Maximal
|aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)
|117886.00 (2)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-12000.00 (2)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinner
|1
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8322
