CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Trend RDS - Experte für den MetaTrader 4

bobby | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
966
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:

Der Händler bestimmt eine Zeit; der Experte wird 3 Bars vor dieser Zeit analysieren und wird daraus folgern, ob es ein Aufwärts- oder Abwärtstrend ist. Schließlich wird es eine Gegenposition öffnen oder (im Umkehrfall) mit dem Trend handeln.

Er kann im Falle von Nachrichten verwendet werden.

Bilder:




Beispiele:





Empfehlungen:


Immer erst auf einem Demo testen.


Strategy Tester Report
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minutes (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
ModelleJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
ParameterLots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";

Balken im Test1823Ticks modelliert95595Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0




Ursprüngliche Einlage10000.00



Gesamt netto Profit121486.00Brutto Profit151486.00Brutto Verlust-30000.00
Profit Faktor5.05Erwartetes Ergebnis13498.44

Absoluter Drawdown400.00Maximaler Drawdown (%)33357.00 (25.00%)Relativer Drawdown33.60% (8400.00)

Trades gesamt9Short Positionen (gewonnen %)6 (50.00%)Long Positionen (gewonnen %)3 (33.33%)

Profit Trades (% gesamtl) 4 (44.44%)Verlust Trades (% gesamt) 5 (55.56%)
HöchsterProfit Trade117886.00Verlust Trades-6000.00
DurchschnittProfit Trade37871.50Verlust Trades-6000.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)2 (117886.00)aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)2 (-12000.00)
Maximalaufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)117886.00 (2)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-12000.00 (2)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinner1aufeinanderfolgende Verluste2

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8322

3LineBreak 3LineBreak

Ein Indikator, der "bullish" Bars blau und "bearisch" Bars rot färbt.

EES Hedger - Eröffnet eine Gegenposition - kauft, wenn Sie verkaufen, verkauft, wenn Sie kaufen EES Hedger - Eröffnet eine Gegenposition - kauft, wenn Sie verkaufen, verkauft, wenn Sie kaufen

Wäre es für Sie sinnvoll, die Gegenposition eines Handels zu eröffnen? Sei es durch manuellen Handel oder einem anderen EA, der EES Hedger könnte sofort die entgegengesetzte Position eröffnen. Anleitung: Zum Beispiel arbeitet der SAR EA auf GBPUSD und SAR

Ravi+AO Ravi+AO

Ein einfacher EA, der die zwei Indikatoren AO und RAVI (beigefügt) verwendet. NICHT OPTIMIERT!!! Gute Ergebnisse für EUR/USD - H1.

Sidus_v.1 Sidus_v.1

Der EA wurde auf Basis des Sidus Indikators entwickelt. Er handelt auf EURUSD H1. Zeigt gute Ergebnisse im Backtest nach einer Optimierung. Der Test wurde durchgeführt mit den Kursen von http://metaquotes.ru/ und "Alpari" DC.