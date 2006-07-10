Смотри, как бесплатно скачать роботов
3LineBreak - индикатор для MetaTrader 4
- 7273
Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.
3LineBreak
3D Oscilator
Осцилятор, подающий сигналы при смене тренда.at PR+SQ-e
Скрипт рисует на графике кривую Полиномиальной регрессии с каналом среднеквадратичного отклонения.
AltrTrend Signal v2 2
Индикатор, подающий сигналы о смене тренда.AMA
Адаптивная скользящая средняя.