



指标使用了:

移动均线 SMA, WMA 或 EMA.



交易策略的算法

好吧, 若要在此策略下工作, 我们仅需要指标移动均线, 使用 SMA, WMA 或 EMA 平滑。为了研究, 我们将在 EURUSD 图表上使用时间帧 H4。



搜索买入信号

1. 价格必须在图表上从下向上穿过移动均线。

2. 当价格从上向下穿过移动均线时, 平多头仓位。



搜索卖出信号

1. 价格必须在图表上从上向下穿过移动均线。

2. 当价格从下向上穿过移动均线时, 平空头仓位。



资金管理

如果所有进行的交易总亏损 100 点, 下笔交易的交易量增加两倍。如果加量的交易再次亏 100 点, 下一笔仓位的交易量再次增加两倍。如此这般, 直到加量交易带来 50 点盈利, 以后交易将恢复到初始交易量。



策略的调查在第 25 期:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69

这是 EA 的最后版本:

http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0



