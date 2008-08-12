Ставь лайки и следи за новостями
moving average position system - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5734
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Используемые индикаторы:
Средняя скользящая SMA, WMA или EMA.
Алгоритм торговой стратегии
Итак, для работы по стратегии нам понадобится только индикатор Moving Average с использованием сглаживания SMA, WMA или EMA. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.
Поиск сигнала на покупку
1. На графике цена должна пересечь скользящую среднюю снизу вверх;
2. Позиция на покупку закрывается, когда цена пересекает среднюю сверху вниз.
Поиск сигнала на продажу
1. На графике цена должна пересечь скользящую среднюю сверху вниз;
2. Позиция на продажу закрывается, когда скользящая средняя пересекает цену сверху вниз.
Управление капиталом
Если общий убыток по сделкам составил 100 пунктов, объем следующей сделки увеличивается в два раза. Если результат по сделкам с увеличенным объемом снова составил 100 пунктов, объем следующих позиций снова увеличивается два раза. И так далее до тех пор, пока сделки с увеличенным лотом не дадут 50 пунктов прибыли, после чего торговля проводится начальным объемом.
Исследование стратегии доступно в 25 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69
Последняя версия советника:
http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0
