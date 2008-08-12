



Используемые индикаторы:

Средняя скользящая SMA, WMA или EMA.



Алгоритм торговой стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобится только индикатор Moving Average с использованием сглаживания SMA, WMA или EMA. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.



Поиск сигнала на покупку

1. На графике цена должна пересечь скользящую среднюю снизу вверх;

2. Позиция на покупку закрывается, когда цена пересекает среднюю сверху вниз.



Поиск сигнала на продажу

1. На графике цена должна пересечь скользящую среднюю сверху вниз;

2. Позиция на продажу закрывается, когда скользящая средняя пересекает цену сверху вниз.



Управление капиталом

Если общий убыток по сделкам составил 100 пунктов, объем следующей сделки увеличивается в два раза. Если результат по сделкам с увеличенным объемом снова составил 100 пунктов, объем следующих позиций снова увеличивается два раза. И так далее до тех пор, пока сделки с увеличенным лотом не дадут 50 пунктов прибыли, после чего торговля проводится начальным объемом.



Исследование стратегии доступно в 25 номере журнала:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69

Последняя версия советника:

http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0



