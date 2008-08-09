Смотри, как бесплатно скачать роботов
Altarius_RSI&Stoh - эксперт для MetaTrader 4
Советник построен на комбинировании RSI и Stohastic, на графике показан один из лучших его работ, но такое бывает не всегда и почему-то потом останавливается.
Strategy Tester Report
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|30 Минут (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
|Баров в истории
|2335
|Смоделировано тиков
|250834
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|92
|Начальный депозит
|200.00
|Чистая прибыль
|1591.38
|Общая прибыль
|1591.38
|Общий убыток
|0.00
|Прибыльность
|Матожидание выигрыша
|397.84
|Абсолютная просадка
|43.20
|Максимальная просадка
|535.50 (35.19%)
|Относительная просадка
|43.52% (134.40)
|Всего сделок
|4
|Короткие позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|4 (100.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|728.45
|убыточная сделка
|0.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|397.84
|убыточная сделка
|0.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|4 (1591.38)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|0 (0.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1591.38 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|0.00 (0)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|0
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2008.07.01 01:00
|buy
|1
|0.16
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.07.02 22:00
|close
|1
|0.16
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|205.26
|405.26
|3
|2008.07.03 01:00
|sell
|2
|0.32
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.07.03 22:30
|close
|2
|0.32
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|569.60
|974.86
|5
|2008.07.03 23:00
|buy
|3
|0.78
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.07.04 10:00
|close
|3
|0.78
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|88.06
|1062.93
|7
|2008.07.04 10:30
|sell
|4
|0.85
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.07.07 10:00
|close
|4
|0.85
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|728.45
|1791.38
