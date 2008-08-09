CodeBaseРазделы
Altarius_RSI&Stoh - эксперт для MetaTrader 4

Советник построен на комбинировании RSI и Stohastic, на графике показан один из лучших его работ, но такое бывает не всегда и почему-то потом останавливается.


Strategy Tester Report
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;

Баров в истории 2335 Смоделировано тиков 250834 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 92




Начальный депозит 200.00



Чистая прибыль 1591.38 Общая прибыль 1591.38 Общий убыток 0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша 397.84

Абсолютная просадка 43.20 Максимальная просадка 535.50 (35.19%) Относительная просадка 43.52% (134.40)

Всего сделок 4 Короткие позиции (% выигравших) 2 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (100.00%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 4 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 728.45 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 397.84 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (1591.38) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1591.38 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 0

Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2008.07.01 01:00 buy 1 0.16 1.5750 0.0000 0.0000
2 2008.07.02 22:00 close 1 0.16 1.5878 0.0000 0.0000 205.26 405.26
3 2008.07.03 01:00 sell 2 0.32 1.5876 0.0000 0.0000
4 2008.07.03 22:30 close 2 0.32 1.5698 0.0000 0.0000 569.60 974.86
5 2008.07.03 23:00 buy 3 0.78 1.5706 0.0000 0.0000
6 2008.07.04 10:00 close 3 0.78 1.5717 0.0000 0.0000 88.06 1062.93
7 2008.07.04 10:30 sell 4 0.85 1.5711 0.0000 0.0000
8 2008.07.07 10:00 close 4 0.85 1.5624 0.0000 0.0000 728.45 1791.38
Pi Pi

расчет числа пи

DSS Bressert - дважды сглаженный стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert) DSS Bressert - дважды сглаженный стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert)

Индикатор перекупленности/перепроданности

moving average position system moving average position system

В этом выпуске мы рассмотрим торговую систему под названием Moving Average Position System, разработанную читателем нашего форума Andrey. Стратегия использует всего один индикатор и комбинированную систему управления капиталом.

Файловые операции без ограничений Файловые операции без ограничений

Так вот, функции файловых операций используются в системной библиотеке kernel32.dll и её то мы импортируем в советник. Код приведен ниже.