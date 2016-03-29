Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Altarius RSI und Stoh - Experte für den MetaTrader 4
- 752
Der Expert Advisor beruht auf der Kombination von RSI und Stohastic, auf dem Chart ist eine seiner besten Arbeiten zu sehen. Aber leider arbeitet er nicht immer so, warum auch immer stoppt er nach einiger Zeit.
Strategy Tester Report
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minuten (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
|ModeLl
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
|Balken im Test
|2335
|Ticks modelliert
|250834
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|92
|Ursprüngliche Einlage
|200.00
|Gesamt netto Profit
|1591.38
|Brutto Profit
|1591.38
|Brutto Verlust
|0.00
|Profit Faktor
|Erwartetes Ergebnis
|397.84
|Absoluter Drawdown
|43.20
|Maximaler Drawdown
|535.50 (35.19%)
|Relativer Drawdown
|43.52% (134.40)
|Trades gesamt
|4
|Short Positionen (gewonnen %)
|2 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|4 (100.00%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|0 (0.00%)
|Größter
|Profit Trade
|728.45
|Verlust Trade
|0.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|397.84
|Verlust Trade
|0.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|4 (1591.38)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|0 (0.00)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|1591.38 (4)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|0.00 (0)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|4
|aufeinanderfolgende Verluste
|0
|№
|Zeit
|Typ
|Order
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.07.01 01:00
|buy
|1
|0.16
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.07.02 22:00
|close
|1
|0.16
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|205.26
|405.26
|3
|2008.07.03 01:00
|sell
|2
|0.32
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.07.03 22:30
|close
|2
|0.32
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|569.60
|974.86
|5
|2008.07.03 23:00
|buy
|3
|0.78
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.07.04 10:00
|close
|3
|0.78
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|88.06
|1062.93
|7
|2008.07.04 10:30
|sell
|4
|0.85
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.07.07 10:00
|close
|4
|0.85
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|728.45
|1791.38
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8311
