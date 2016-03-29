CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Altarius RSI und Stoh - Experte für den MetaTrader 4

cxa
Ansichten:
752
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Expert Advisor beruht auf der Kombination von RSI und Stohastic, auf dem Chart ist eine seiner besten Arbeiten zu sehen. Aber leider arbeitet er nicht immer so, warum auch immer stoppt er nach einiger Zeit.




Strategy Tester Report
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 30 Minuten (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
ModeLl Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;

Balken im Test
 2335 Ticks modelliert
 250834 Modellierungsqualität
 90.00%
Fehler in Charts-Anpassung 92




Ursprüngliche Einlage
 200.00



Gesamt netto Profit
 1591.38 Brutto Profit
 1591.38 Brutto Verlust
 0.00
Profit Faktor
Erwartetes Ergebnis
 397.84

Absoluter Drawdown
 43.20 Maximaler Drawdown
 535.50 (35.19%) Relativer Drawdown
 43.52% (134.40)

Trades gesamt
 4 Short Positionen (gewonnen %) 2 (100.00%) Long Positionen (gewonnen %) 2 (100.00%)

 Profit Trades (% gesamt) 4 (100.00%) Verlust Trades (% gesamt) 0 (0.00%)
Größter Profit Trade 728.45 Verlust Trade 0.00
Durchschnitt Profit Trade 397.84 Verlust Trade 0.00
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 4 (1591.38) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 0 (0.00)
Maximum aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 1591.38 (4) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) 0.00 (0)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 4 aufeinanderfolgende Verluste 0

Zeit Typ Order Volumen Preis S / L T / P Profit Balance
1 2008.07.01 01:00 buy 1 0.16 1.5750 0.0000 0.0000
2 2008.07.02 22:00 close 1 0.16 1.5878 0.0000 0.0000 205.26 405.26
3 2008.07.03 01:00 sell 2 0.32 1.5876 0.0000 0.0000
4 2008.07.03 22:30 close 2 0.32 1.5698 0.0000 0.0000 569.60 974.86
5 2008.07.03 23:00 buy 3 0.78 1.5706 0.0000 0.0000
6 2008.07.04 10:00 close 3 0.78 1.5717 0.0000 0.0000 88.06 1062.93
7 2008.07.04 10:30 sell 4 0.85 1.5711 0.0000 0.0000
8 2008.07.07 10:00 close 4 0.85 1.5624 0.0000 0.0000 728.45 1791.38

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8311

