此 EA 是由 RSI 和 Stochastic 的组合而构成, 它的最佳操作之一显示在图表上。不过, 它不能一直以这种方式操作, 并且因为一些原因它稍后就停止了。
策略测试器报告
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)
|品种
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|周期
|30分钟 (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
|模型
|每笔分时 (最精确的方法, 基于所有最低的时间帧)
|参数
|Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
|测试柱线
|2335
|分时模型
|250834
|模型品质
|90.00%
|不匹配图表错误
|92
|初始存款
|200.00
|总利润
|1591.38
|毛利
|1591.38
|毛损
|0.00
|盈利因子
|期望回报
|397.84
|绝对回撤
|43.20
|最大回撤
|535.50 (35.19%)
|相对回撤
|43.52% (134.40)
|总交易
|4
|空头仓位 (% 胜率)
|2 (100.00%)
|多头仓位 (% 胜率)
|2 (100.00%)
|盈利交易 (总数 %)
|4 (100.00%)
|亏损交易 (总数 %)
|0 (0.00%)
|最大
|盈利交易
|728.45
|亏损交易
|0.00
|平均
|盈利交易
|397.84
|亏损交易
|0.00
|最大
|连续胜 (盈利资金)
|4 (1591.38)
|连续亏损 (亏损资金)
|0 (0.00)
|最大
|连续盈利 (获胜计数)
|1591.38 (4)
|连续亏损 (失败计数)
|0.00 (0)
|平均
|连续获胜
|4
|连续失败
|0
|顺序
|时间
|类型
|订单
|交易量
|价格
|止损
|止盈
|盈利
|余额
|1
|2008.07.01 01:00
|买入
|1
|0.16
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.07.02 22:00
|平仓
|1
|0.16
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|205.26
|405.26
|3
|2008.07.03 01:00
|卖出
|2
|0.32
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.07.03 22:30
|平仓
|2
|0.32
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|569.60
|974.86
|5
|2008.07.03 23:00
|买入
|3
|0.78
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.07.04 10:00
|平仓
|3
|0.78
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|88.06
|1062.93
|7
|2008.07.04 10:30
|卖出
|4
|0.85
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.07.07 10:00
|平仓
|4
|0.85
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|728.45
|1791.38
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8311
