在本期我们将查看名为移动均线仓位系统的策略, 由我们的论坛读者 Andrey 开发。策略仅使用一个指标, 且组合了资产管理系统。

文件操作函数使用了系统kernel32.dll 程序库。这是我们在 EA 里导入的程序库。代码附上。