EA

Altarius_RSI&Stoh - MetaTrader 4EA

此 EA 是由 RSI 和 Stochastic 的组合而构成, 它的最佳操作之一显示在图表上。不过, 它不能一直以这种方式操作, 并且因为一些原因它稍后就停止了。




策略测试器报告
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)

品种 EURUSD (Euro vs US Dollar)
周期 30分钟 (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
模型 每笔分时 (最精确的方法, 基于所有最低的时间帧)
参数 Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;

测试柱线
 2335 分时模型
 250834 模型品质
 90.00%
不匹配图表错误 92




初始存款
 200.00



总利润
 1591.38 毛利
 1591.38 毛损
 0.00
盈利因子
期望回报
 397.84

绝对回撤
 43.20 最大回撤
 535.50 (35.19%) 相对回撤
 43.52% (134.40)

总交易
 4 空头仓位 (% 胜率) 2 (100.00%) 多头仓位 (% 胜率) 2 (100.00%)

 盈利交易 (总数 %) 4 (100.00%) 亏损交易 (总数 %) 0 (0.00%)
最大 盈利交易 728.45 亏损交易 0.00
平均 盈利交易 397.84 亏损交易 0.00
最大 连续胜 (盈利资金) 4 (1591.38) 连续亏损 (亏损资金) 0 (0.00)
最大 连续盈利 (获胜计数) 1591.38 (4) 连续亏损 (失败计数) 0.00 (0)
平均 连续获胜 4 连续失败 0

顺序 时间 类型 订单 交易量 价格 止损 止盈 盈利 余额
1 2008.07.01 01:00 买入 1 0.16 1.5750 0.0000 0.0000
2 2008.07.02 22:00 平仓 1 0.16 1.5878 0.0000 0.0000 205.26 405.26
3 2008.07.03 01:00 卖出 2 0.32 1.5876 0.0000 0.0000
4 2008.07.03 22:30 平仓 2 0.32 1.5698 0.0000 0.0000 569.60 974.86
5 2008.07.03 23:00 买入 3 0.78 1.5706 0.0000 0.0000
6 2008.07.04 10:00 平仓 3 0.78 1.5717 0.0000 0.0000 88.06 1062.93
7 2008.07.04 10:30 卖出 4 0.85 1.5711 0.0000 0.0000
8 2008.07.07 10:00 平仓 4 0.85 1.5624 0.0000 0.0000 728.45 1791.38

