ポケットに対して
エキスパート

Altarius_RSI Stoh - MetaTrader 4のためのエキスパート

このEAはRSIとストキャスティクスの組み合わせをベースにしています。EAの動作について，例を挙げて説明します。以下の例は成功を表しますが、


失敗する可能性もありますね。


バックテスト結果
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)

通貨ペア EURUSD (ユーロドル)
時間軸 30分足 (M30) 2008年7月1日 00:00 - 2008年8月7日 23:30 (2008年7月1日 - 2008年8月8日)
モデル 全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ: Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
ヒストリー内のバー数 2335 生成されたティックの数 250834 モデル化の質 90.00%
チャートの不一致エラー 92
初期証拠金 200.00
純利益 1591.38 総利益 1591.38 総損益 0.00
プロフィットファクタ 期待利得 397.84
絶対ドローダウン 43.20 最大ドローダウン 535.50 (35.19%) 相対ドローダウン 43.52% (134.40)
総取引数 4 ショートポジション 2 (100.00%) ロングポジション 2 (100.00%)
勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 4 (100.00%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 0 (0.00%)
最大 勝トレード 728.45 勝トレード 0.00
平均 勝トレード 397.84 勝トレード 0.00
最大 連続勝ち（利益） 4 (1591.38) 連続負け (損失) 0 (0.00)
最大 連続利益 (勝ちの数) 1591.38 (4) 連続損失 (負けの数) 0.00 (0)
平均 連続勝ち 4 連続負け 0

時間 注文 ボリューム 価格 S / L T / P 利益 残高
1 2008年7月1日 01:00 買い 1 0.16 1.5750 0.0000 0.0000
2 2008年7月2日 22:00 エグジット 1 0.16 1.5878 0.0000 0.0000 205.26 405.26
3 2008年7月3日 01:00 売り 2 0.32 1.5876 0.0000 0.0000
4 2008年7月3日 22:30 エグジット 2 0.32 1.5698 0.0000 0.0000 569.60 974.86
5 2008年7月3日 23:00 買い 3 0.78 1.5706 0.0000 0.0000
6 2008年7月4日 10:00 エグジット 3 0.78 1.5717 0.0000 0.0000 88.06 1062.93
7 2008年7月4日 10:30 売り 4 0.85 1.5711 0.0000 0.0000
8 2008年7月7日 10:00 エグジット 4 0.85 1.5624 0.0000 0.0000 728.45 1791.38

