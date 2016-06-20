無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Altarius_RSI Stoh - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 908
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このEAはRSIとストキャスティクスの組み合わせをベースにしています。EAの動作について，例を挙げて説明します。以下の例は成功を表しますが、
失敗する可能性もありますね。
バックテスト結果
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|30分足 (M30) 2008年7月1日 00:00 - 2008年8月7日 23:30 (2008年7月1日 - 2008年8月8日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
|ヒストリー内のバー数
|2335
|生成されたティックの数
|250834
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|92
|初期証拠金
|200.00
|純利益
|1591.38
|総利益
|1591.38
|総損益
|0.00
|プロフィットファクタ
|期待利得
|397.84
|絶対ドローダウン
|43.20
|最大ドローダウン
|535.50 (35.19%)
|相対ドローダウン
|43.52% (134.40)
|総取引数
|4
|ショートポジション
|2 (100.00%)
|ロングポジション
|2 (100.00%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|4 (100.00%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|0 (0.00%)
|最大
|勝トレード
|728.45
|勝トレード
|0.00
|平均
|勝トレード
|397.84
|勝トレード
|0.00
|最大
|連続勝ち（利益）
|4 (1591.38)
|連続負け (損失)
|0 (0.00)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|1591.38 (4)
|連続損失 (負けの数)
|0.00 (0)
|平均
|連続勝ち
|4
|連続負け
|0
|№
|時間
|型
|注文
|ボリューム
|価格
|S / L
|T / P
|利益
|残高
|1
|2008年7月1日 01:00
|買い
|1
|0.16
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2
|2008年7月2日 22:00
|エグジット
|1
|0.16
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|205.26
|405.26
|3
|2008年7月3日 01:00
|売り
|2
|0.32
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|4
|2008年7月3日 22:30
|エグジット
|2
|0.32
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|569.60
|974.86
|5
|2008年7月3日 23:00
|買い
|3
|0.78
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|6
|2008年7月4日 10:00
|エグジット
|3
|0.78
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|88.06
|1062.93
|7
|2008年7月4日 10:30
|売り
|4
|0.85
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|8
|2008年7月7日 10:00
|エグジット
|4
|0.85
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|728.45
|1791.38
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8311
DSS Bressert - 2倍平滑化されたストキャスティクス
買われ過ぎ、売られ過ぎを測るインディケータです。Pi
円周率（ピー）の計算です。
Waddah Attar Super Support Resistance
160種類以上のサポート/レジスタンスレベルを表示します。moving average position system
ここでは、フォーラム読者のアンドレイによる自動売買システム「Moving Average Position System」をご紹介しています。このストラテジーは、1つだけのインジケータと結合された資金管理システムをベースにしています。