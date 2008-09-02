Смотри, как бесплатно скачать роботов
TII_RLH - индикатор для MetaTrader 4
- 4356
Индикатор TII_RLH.
extern int Major_Period=60; extern int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4 extern int Minor_Period=30; extern color LevelColor=Silver; extern int BuyLevel=20; extern int MidLevel=50; extern int SellLevel=80;
TII_RLH
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8308
