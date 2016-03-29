CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TII_RLH - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
727
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
TII_RLH.mq4 (6.88 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator TII_RLH.

extern int Major_Period=60;
extern int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma
extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 
6=weighted(high+low+close+close)/4
extern int Minor_Period=30;
extern color LevelColor=Silver;
extern int BuyLevel=20;
extern int MidLevel=50;
extern int SellLevel=80;


TII_RLH

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8308

MATWO MATWO

Ein Hilfsindikator basierend auf gleitenden Durchschnitten.

MultiMA MultiMA

Zeigt - in dieser Version - bis zu 3 MA verschiedener Zeitrahmen.

Pi Pi

Die Berechnung von pi.

DSS Bressert - zwiefach geglättete Stochastic (Double Smoothed Stochastic Indikator von Walter Bressert) DSS Bressert - zwiefach geglättete Stochastic (Double Smoothed Stochastic Indikator von Walter Bressert)

Indikator für überkauft/überverkauft