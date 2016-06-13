コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Autocorrelation Function - MetaTrader 4のためのインディケータ

Prival | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
990
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
AKF.mq4 (4.15 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

自己相関関数（英：Autocorrelation Function）は、分析でよく使われます。http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#1generalをご覧ください。自己相関関数のパラメータにより、続行する処理を判断し、時系列のモデル識別することができます。

計算式は以下の通りです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8295

MacdPatternTraderAll0.01. Time+Martingale MacdPatternTraderAll0.01. Time+Martingale

新機能が利用可能となっています。

Ball Ball

ボリンジャーバンド系ツールです。

Demark Lines EA Demark Lines EA

このEAは、有名なインディケータ「DeMark Lines」をベースにしています。

Natuseko Protrader 4H Strategy Natuseko Protrader 4H Strategy

このEAは、EMA、SMA、MACD、RSI、ボリンジャーバンド及びパラボリックSARを取引の為に使用します。