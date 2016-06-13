無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Autocorrelation Function - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 990
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
自己相関関数（英：Autocorrelation Function）は、分析でよく使われます。http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#1generalをご覧ください。自己相関関数のパラメータにより、続行する処理を判断し、時系列のモデル識別することができます。
計算式は以下の通りです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8295
MacdPatternTraderAll0.01. Time+Martingale
新機能が利用可能となっています。Ball
ボリンジャーバンド系ツールです。
Demark Lines EA
このEAは、有名なインディケータ「DeMark Lines」をベースにしています。Natuseko Protrader 4H Strategy
このEAは、EMA、SMA、MACD、RSI、ボリンジャーバンド及びパラボリックSARを取引の為に使用します。