Função de autocorrelação - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1009
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A função de autocorrelação (FAC) é frequentemente utilizada na análise de séries temporais http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#1general a sua aparência e as suas opções permitem determinar o tipo de processo em curso e identificar o modelo de séries temporais.
Use a seguinte fórmula.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8295
