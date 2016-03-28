Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Autocorrelation Function - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 947
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
ACF (autocorrelation function) wird häufig für die Analyse von Zeitreihen verwendet. Das Aussehen und die Parameter erlauben Ihnen die aktuellen Entwicklungen zu erkennen und das Zeitreihenmodell zu identifizieren.
Folgender Formel wird verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8295
MacdPatternTraderAll0.01. Zeit+Martingale
Neue Möglichkeiten.Ball
Bollinger Bänder.
Demark Lines EA
Dieser Experte basiert auf dem bekannten DeMark-Linien Indikator.Natuseko Protrader 4H Strategy
Handelssymbol: verschiedene Zeitrahmen: H4 verwendete Indikatoren: EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SARS