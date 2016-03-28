CodeBaseKategorien
Autocorrelation Function - Indikator für den MetaTrader 4

ACF (autocorrelation function) wird häufig für die Analyse von Zeitreihen verwendet. Das Aussehen und die Parameter erlauben Ihnen die aktuellen Entwicklungen zu erkennen und das Zeitreihenmodell zu identifizieren.

Folgender Formel wird verwendet.


