CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_Dash_Cobra - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
838
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Otra variación de MA que muestra la dirección de la tendencia con varios colores.

Parámetros de entrada:

MAPeriod=14;
MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA
MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted


MA_Dash_Cobra

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8262

Los indicadores One Side Gaussian, corregidos y completados. Los indicadores One Side Gaussian, corregidos y completados.

Los indicadores One Side Gaussian, corregidos y completados.

Fuzzy logic Fuzzy logic

El Asesor Experto que toma decisiones basándose en la lógica difusa (Fuzzy logic). Durante el desarrollo del clasificador y chequeo, para los rangos han sido utilizados los materiales de Nedosekin A. (http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html).

Ma_Parabolic_Alert_2 Ma_Parabolic_Alert_2

Indicador Parabolic con la señal.

SummaryReport SummaryReport

Un conjunto de funciones para calcular los resultados de la optimización.