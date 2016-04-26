Mira cómo descargar robots gratis
MA_Dash_Cobra - indicador para MetaTrader 4
Otra variación de MA que muestra la dirección de la tendencia con varios colores.
Parámetros de entrada:
MAPeriod=14; MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted
MA_Dash_Cobra
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8262
