インディケータMoving Averageのもう一つのバージョンです。トレンドの方向性を異なった色でハイライトします。

入力パラメータ：



MAPeriod=14; MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted



MA_Dash_Cobra

