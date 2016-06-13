コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA_Dash_Cobra - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータMoving Averageのもう一つのバージョンです。トレンドの方向性を異なった色でハイライトします。

入力パラメータ：

MAPeriod=14;
MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA
MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted


