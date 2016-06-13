無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MA_Dash_Cobra - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータMoving Averageのもう一つのバージョンです。トレンドの方向性を異なった色でハイライトします。
入力パラメータ：
MAPeriod=14; MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted
MA_Dash_Cobra
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8262
