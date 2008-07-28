代码库部分
MA_Dash_Cobra - MetaTrader 4脚本

指标 MA_Dash_Cobra.

MAPeriod=14;
MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA
MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted


MA_Dash_Cobra

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8262

