CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA_Dash_Cobra - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
652
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator MA_Dash_Cobra.

MAPeriod=14;
MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA
MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted


MA_Dash_Cobra

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8262

Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt

Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt

Fuzzy logic Fuzzy logic

Ein Expert Adviser, der auf Grund unscharfer Logik entscheidet (genannt Fuzzy Logic). Es werden die Materialien von A. Nedosekin(http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html) für die Entwicklung der Klassifikatoren und die daraus resultierende Ränge benutzt.

Ma_Parabolic_Alert_2 Ma_Parabolic_Alert_2

Indikator Parabolic mit Signal.

SummaryReport SummaryReport

Eine Anzahl von Funktionen zur Kalkulation der Optimierungs Ergebnisse.