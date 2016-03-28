MA_Dash_Cobra

Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt

Ein Expert Adviser, der auf Grund unscharfer Logik entscheidet (genannt Fuzzy Logic). Es werden die Materialien von A. Nedosekin(http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html) für die Entwicklung der Klassifikatoren und die daraus resultierende Ränge benutzt.