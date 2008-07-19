CodeBaseРазделы
MA_Dash_Cobra - индикатор для MetaTrader 4

Еще одна вариация мувинга, которая разным цветом показывает направление тренда.

Входные параметры:

MAPeriod=14;
MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA
MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted


MA_Dash_Cobra

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8262

