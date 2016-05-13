Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Participe de nossa página de fãs
MA_Dash_Cobra - indicador para MetaTrader 4
Mais uma variação do movimento, cuja cor diferente mostra a direção da tendência.
Parâmetros de entrada:
MAPeriod=14; MAMethod=0; // 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA MAPrice=0; // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted
MA_Dash_Cobra
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8262
