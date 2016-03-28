Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FiboPiv_Daily_DK - Indikator für den MetaTrader 4
715
Der Indikator FiboPiv_Daily_DK.
Über Pivot = Kaufbereich
Unter Pivot= Verkaufsbereich
FiboPiv_Daily_DK
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8258
