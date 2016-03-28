CodeBaseKategorien
Indikatoren

FiboPiv_Daily_DK - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
715
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Der Indikator FiboPiv_Daily_DK.

Über Pivot = Kaufbereich
Unter Pivot= Verkaufsbereich


FiboPiv_Daily_DK

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8258

