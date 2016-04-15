Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador de reversa Priliv - indicador para MetaTrader 4
El indicador muestra 4 líneas de colores diferentes.
La línea blanca (en la imagen se muestra con el color negro) es la MA con el período 8, lleva el carácter demostrativo mostrando una línea media de la tendencia.
Las siguientes tres líneas muestran velocidad de la tendencia en el período de tiempo actual, mayor inmediato y el mayor siguiente.
La primera línea (color Wheat) significa el cálculo de la velocidad a base de la MA con el período menor, y muestra la velocidad del cambio de la tendencia en el período de tiempo corriente.
La segunda línea (color DarkSeaGreen) se utiliza para mostrar en el período de tiempo actual la velocidad del cambio de la tendencia en el período mayor inmediato.
La tercera línea (color DarkSalmon) se utiliza para representar la tendencia en el período mayor siguiente.
Indicador de reversa Priliv
La inflexión del indicador significa el cambio de la dirección de la tendencia. Puede aplicarse en cualquier período de tiempo.
