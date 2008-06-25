请观看如何免费下载自动交易
指标 MoR.
RSI_Timeframe=0; //0=current chart,1=m1,5=m5,15=m15,30=m30,60=h1,240=h4,etc...
RSI_Period=10;
RSI_Applied_Price=0; //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=(high+low)/2, 5=(high+low+close)/3, 6=(high+low+close+close)/4
MA1_Period=10;
MA1_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MA2_Period=30;
MA2_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MoR
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8196
Psychological
在MT4中用FXAccuCharts重新编写的指标。ZigAndZag_trader
应 Bookkeeperа请求 ,智能交易的指标 ZigAndZag 公布的链接地址: http://codebase.mql4.com/ru/3681
MACD模式- 头和肩。
交易策略在 MACD "头和肩"的模式中运行。MacdPatternTraderv02
MACD继续趋势的模式。