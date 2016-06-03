コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MoR - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータ MoR。

RSI_Timeframe=0; //0=current chart,1=m1,5=m5,15=m15,30=m30,60=h1,240=h4,etc...
RSI_Period=10;
RSI_Applied_Price=0; //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=(high+low)/2, 5=(high+low+close)/3, 6=(high+low+close+close)/4
MA1_Period=10;
MA1_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MA2_Period=30;
MA2_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA


MoR

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8196

