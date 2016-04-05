CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MoR - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
800
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
MoR.mq4 (3.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator MoR.

RSI_Timeframe=0; //0=Aktueller Chart,1=m1,5=m5,15=m15,30=m30,60=h1,240=h4,usw...
RSI_Period=10;
RSI_Applied_Price=0; //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=(high+low)/2, 5=(high+low+close)/3, 6=(high+low+close+close)/4
MA1_Period=10;
MA1_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MA2_Period=30;
MA2_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA


MoR

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8196

Psychological Psychological

Der Indikator wurde aus FXAccuCharts in MT4 umgeschrieben.

Weekly_HILO. Weekly_HILO.

Indikator Weekly_HILO. Dieser repräsentiert High und Low Preise.

PriceTrender2 PriceTrender2

Der Indikator wird benutzt um Preisbereiche zu überprüfen.

MacdPatternTraderv02 MacdPatternTraderv02

Das Muster der MACD Trend Fortsetzung