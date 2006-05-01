Смотри, как бесплатно скачать роботов
Kijun-sen+ - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Отрисовывает на графике линию Киджун с заданным
периодом (середина ценового диапазона данного периода) и
позволяет прорисовать линию на KijunShift периодов вперед, при условии,
что максимум-минимум не изменится.
