Индикаторы

Kijun-sen+ - индикатор для MetaTrader 4

Отрисовывает на графике линию Киджун с заданным периодом (середина ценового диапазона данного периода) и позволяет прорисовать линию на KijunShift периодов вперед, при условии, что максимум-минимум не изменится.

